СБУ оголосила в розшук колишнього міністра доходів і зборів Клименка

Інформацію про це розміщено на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «особи, які переховуються від органів прокуратури».

Клименко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 с. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Читайте такожГенпрокуратура відкрила 563 справи про розкрадання бюджетних коштів за Януковича

Наголошується, що суд видав постанову на затримання підозрюваного з метою приводу.

Згідно з інформацією, екс -міністр зник з поля зору українських правоохоронців 21 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратури, яка проводить досудове розслідування за фактом зловживання владою та службовим становищем Клименка, викликає його для проведення слідчих дій.

Також у відомстві заявили, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 років екс-міністр організував функціонування на території країни схеми ухилення від сплати податків підприємствами реального сектора економіки.

«В результаті незаконної діяльності окремих підприємств і самого Клименка, бюджету України завдано збитків на суму понад 6 млрд грн.», - зазначили в ГПУ.