У ялтинській школі випускники заглушили російський гімн українським
12:36, 01 червня 2014Політика
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Випускники однієї зі шкіл Ялти під час шкільної лінійки почали співати український гімн, у той час як з колонок лунав російсько-радянський.
Випускники заспівали російський гімн
Хлопці та дівчата зі стрічками випускників і жовто-блакитними хустинками зуміли на якийсь час перекричати потужну апаратуру, з якої лунав російський варіант радянського гімну.
Багато хто з присутніх на лінійці зустріли український гімн оплесками.
Нагадаємо, відсьогодні в Криму заборонили розрахунки в гривнях.
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