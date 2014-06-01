У ялтинській школі випускники заглушили російський гімн українським

Хлопці та дівчата зі стрічками випускників і жовто-блакитними хустинками зуміли на якийсь час перекричати потужну апаратуру, з якої лунав російський варіант радянського гімну.

Багато хто з присутніх на лінійці зустріли український гімн оплесками.

Нагадаємо, відсьогодні в Криму заборонили розрахунки в гривнях.