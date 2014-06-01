У ялтинській школі випускники заглушили російський гімн українським

12:36, 01 червня 2014
Політика
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Випускники однієї зі шкіл Ялти під час шкільної лінійки почали співати український гімн, у той час як з колонок лунав російсько-радянський.

Випускники заспівали російський гімн

Хлопці та дівчата зі стрічками випускників і жовто-блакитними хустинками зуміли на якийсь час перекричати потужну апаратуру, з якої лунав російський варіант радянського гімну.

Багато хто з присутніх на лінійці зустріли український гімн оплесками.

Нагадаємо, відсьогодні в Криму заборонили розрахунки в гривнях.

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