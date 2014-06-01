Луганські прикордонники затримали російського бойовика

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

За даними відомства, під час затримання 38-річний громадянин РФ повідомив, що він є командиром одного з підрозділів «народного ополчення Донбасу».

Читайте такожНапад терористів на підрозділ "Дякове" мав відвернути увагу - прикордонникиВ особистих речах затриманого було виявлено військову форму, ніж, балаклаву та мапу Луганської області. Також зі слів затриманого стало відомо, що він брав участь у чеченській кампанії, під час якої був двічі поранений, зазначили у прикордонній службі.

В подальшому громадянина було притягнуто до адміністративної відповідальності, прийнято рішення про заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки та передано співробітникам СБУ, поінформували у прикордонній службі.