Папа Римський помолився за мир та спокій в Україні

Про це понтифік сказав під час недільної служби у Ватикані, передає DW.

«З сумом на серці я молюся за жертв напруження, що триває у деяких регіонах України”, - сказав Папа.

До закликів миру в Україні приєднався і голова Конференції католицьких єпископів Німеччини, архієпископ Мюнхена і Фрайзинга Райнгард Маркс.

”Ми маємо молитися за те, щоби ця країна не занурилася у громадянську війну, яка, як можна собі уявити, стане катастрофою”, - застеріг він і закликав посилити молитви за мир в Україні.

Читайте такожПапа Римський написав листа до Турчинова

Маркс висловив розуміння тим, хто дає обережні оцінки ситуації на сході України з огляду на непередбачуваність її розвитку.

Також він закликав німецьких католиків ”проявити солідарність з тими, хто відстоює свободу, мир та демократію”.