Папа Римський помолився за мир та спокій в Україні
Папа Римський Франциск закликав збільшити зусилля задля досягнення миру та спокою в Україні.
Про це понтифік сказав під час недільної служби у Ватикані, передає DW.
«З сумом на серці я молюся за жертв напруження, що триває у деяких регіонах України”, - сказав Папа.
До закликів миру в Україні приєднався і голова Конференції католицьких єпископів Німеччини, архієпископ Мюнхена і Фрайзинга Райнгард Маркс.
”Ми маємо молитися за те, щоби ця країна не занурилася у громадянську війну, яка, як можна собі уявити, стане катастрофою”, - застеріг він і закликав посилити молитви за мир в Україні.
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Маркс висловив розуміння тим, хто дає обережні оцінки ситуації на сході України з огляду на непередбачуваність її розвитку.
Також він закликав німецьких католиків ”проявити солідарність з тими, хто відстоює свободу, мир та демократію”.