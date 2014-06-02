У вівторок Україна та НАТО обговорять ситуацію у сфері безпеки

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, за словами представника НАТО Оана Лунгеску, таке обговорення відбудеться у вівторок в штаб-квартирі Альянсу в рамках зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО, що пройде 3-4 червня.

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"Я очікую, що міністри обговорять ситуацію у сфері безпеки в Україні, пріоритети для співпраці у сфері оборони між Україною та НАТО та, звичайно, враховуючи, що засідання відбудеться через декілька днів після президентських виборів, я очікую, що міністри привітають український народ з їх проведенням", - сказала Лунгеску, говорячи про питання, які будуть винесені для обговорення.

За її словами, цьому засіданню передуватиме зустріч міністрів оборони в рамках Північноатлантичної ради, під час якої вони говоритимуть про "термінові заходи щодо поглиблення колективної оборони, які були застосовані після українсько-російської кризи, та обговорять довгострокові наслідки російської агресії проти України".

Одночасно з цим інший високий представник альянсу додав, що з в. о. міністра оборони України Михайлом Ковалем міністри НАТО говоритимуть про "шлях вперед і нашу підтримку у сфері проведення реформ в оборонному секторі".