У Луганську прикордонники всю ніч чекали штурму, зранку туди почали стягуватися терористи

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, учора ввечері терористи поступово почали залишати позиції поблизу Луганського прикордонного загону. Спостерігалося певне затишшя, однак періодично здійснювалися постріли зі снайперських позицій. Прикордонники перебували в очікуванні нічного штурму та в готовності відбити атаки бойовиків.

Певна кількість терористів залишилася на своїх позиціях. Прикордонники спостерігали їх передислокування невеликими групами та зміну точок обстрілу снайперами. Проте ніч пройшла без застосування зброї.

Однак вже зранку були помічені особи, які вели спостереження за розташуванням прикордонного підрозділу та діями прикордонників.

Читайте такожУ Луганську після тимчасового затишшя бойовики знову почали атакувати прикордонзагінКрім того, знову почали з’являтися озброєні особи та так звані «козаки». Це може свідчити про підготовку до нового штурму. У даний час в Луганському загоні укріплюють території та вогневі позиції.

У даний час можна констатувати про 8 поранених військовослужбовців. З боку нападників остаточна кількість поранених та вбитих не відома, попередньо зазначалося про 8 та 5 відповідно.

Як відомо, вчора в Луганську прикордонники з 4.00 ранку близько 17 годин лише своїми силами відбивали атаки терористів. У рамках взаємодії на допомогу прикордонникам направлялися винищувачі сил АТО, однак вести прицільний точковий вогонь у місті вони повноцінно не змогли.