Голова ЦВК закликав Раду в майбутньому не об'єднувати загальноукраїнські та місцеві вибори

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський закликав Верховну Раду в майбутньому не об'єднувати загальноукраїнські та місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

За словами Охендовського, в Україні були проведені одночасно президентські вибори та 315 місцевих виборів.

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“Позиція моїх колег по ЦВК є однозначною - одночасне проведення загальнонаціональних та масштабних місцевих виборів суттєво дезорганізує обидва процеси”, - наголосив він.

Як сказав Охендовський, саме це призвело до великих черг на виборчих дільницях та ускладнило процес підрахунку голосів та встановлення результатів місцевих виборів.

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Він зазначив, що хоче звернутися до ВР з пропозицією, “незважаючи на досягнуту економію бюджетних коштів, у майбутньому все ж таки уникати призначення загальнонаціональних та масштабних місцевих виборів”.