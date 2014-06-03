ЗМІ: На Луганщині бойовики підірвали залізничний міст
14:26, 03 червня 2014Політика
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У місті Лисичанську на Луганщині підірвали одношляховий залізничний міст, розташований в районі станції Переїзна.
Про це повідомляє видання Час Пік.
Як сказано у повідомленні, сьогодні вранці був підірваний технологічний міст, який пов'язував залізничною гілкою територію колишнього ВАТ "Лисичанська сода" з промисловим майданчиком підприємства, розташованого на іншій стороні річки. Тут же розташовувався блокпост місцевих бойовиків.
Читайте такожУ заворушеннях на сході України загинули понад 180 осіб, 293 отримали поранення - ГПУЗа свідченнями очевидців, міст підірвали самі терористи, побоюючись приходу сил АТО.
Раніше повідомлялося, що в Торезі бойовики почали грабувати, вбивати і мародерствувати.
Бойовики підірвали міст - очевидці
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