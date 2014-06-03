ЗМІ: На Луганщині бойовики підірвали залізничний міст

Про це повідомляє видання Час Пік.

Як сказано у повідомленні, сьогодні вранці був підірваний технологічний міст, який пов'язував залізничною гілкою територію колишнього ВАТ "Лисичанська сода" з промисловим майданчиком підприємства, розташованого на іншій стороні річки. Тут же розташовувався блокпост місцевих бойовиків.

Читайте такожУ заворушеннях на сході України загинули понад 180 осіб, 293 отримали поранення - ГПУЗа свідченнями очевидців, міст підірвали самі терористи, побоюючись приходу сил АТО.

Раніше повідомлялося, що в Торезі бойовики почали грабувати, вбивати і мародерствувати.