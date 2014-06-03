У заворушеннях на сході України загинуло понад 180 осіб, 293 отримали поранення - ГПУ

Внаслідок заворушень та терактів у східних областях України загинула 181 особа, 293 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу з нагоди 100 днів з моменту призначення на посаду повідомив в. о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

За його словами, зі 181 вбитого 59 — військовослужбовці.

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Як зазначив Махніцький, також з початку заворушень на сході терористами було викрадено понад 220 осіб, з яких 12 — іноземці.

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За фактами диверсій, терактів, організації масових заворушень, закликів до повалення конституційного ладу в Україні та порушення її територіальної цілісності відкрито 765 кримінальних проваджень, 412 особам оголошено про підозру.