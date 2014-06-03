ГПУ взялася за Єфремова через сепаратизм
17:54, 03 червня 2014Політика
0 0
ГПУ почала перевірку щодо причетності до сепаратизму члена фракції ПР у Верховній Раді Олександра Єфремова.
ГПУ внесла подання про позбавлення недоторканності 3 народних депутатів / Фото УНІАН
«Наразі органи прокуратури перевіряють причетність до сепаратизму інших народних депутатів (у т.ч. О. Єфремова). У разі здобуття достатньої доказової бази, відповідні подання будуть також скеровані до парламенту» - повідомив в.о. Генерального прокурора України.
Читайте такожРада дозволила заарештувати ЦарьоваНагадаємо, Генеральна прокуратура України внесла до Верховної Ради України подання про позбавлення недоторканності 3 народних депутатів для притягнення їх до кримінальної відповідальності за причетність до подій, пов’язаних з сепаратизмом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter