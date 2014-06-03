ГПУ взялася за Єфремова через сепаратизм

«Наразі органи прокуратури перевіряють причетність до сепаратизму інших народних депутатів (у т.ч. О. Єфремова). У разі здобуття достатньої доказової бази, відповідні подання будуть також скеровані до парламенту» - повідомив в.о. Генерального прокурора України.

Читайте такожРада дозволила заарештувати ЦарьоваНагадаємо, Генеральна прокуратура України внесла до Верховної Ради України подання про позбавлення недоторканності 3 народних депутатів для притягнення їх до кримінальної відповідальності за причетність до подій, пов’язаних з сепаратизмом.