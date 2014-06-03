Шість терористів ДНР підірвалися на міні в Краматорську
18:29, 03 червня 2014Політика
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Учора ввечері, 2-го червня, в районі водокачки, що в селищі Ясногірка на міні підірвалися шестеро терористів, представників так званої "Донецької народної республіки".
У момент вибуху всі шестеро знаходилися в автомобілі / REUTERS
Про це повідомляють "Новини Краматорська".
Читайте такожТерористи створюють повноцінну військову організацію - активістВ момент вибуху всі шестеро знаходилися в автомобілі.
В результаті розриву міни четверо з них загинули на місці, одного контузило, а ще один отримав поранення середньої тяжкості.
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