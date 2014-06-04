Порошенко надав Коморовському план дій з урегулювання ситуації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це повідомив міністр з закордонних справ канцелярії польського президента Яромір Соколовський.

"Темою розмов була оцінка ситуації в Україні та перспектива політичного вирішення кризи. Президент Порошенко представив план дій, котрий планує реалізувати найближчим часом в цьому контексті", - сказав міністр, слова якого наводить веб-сайт глави Польської держави.

Президенти також обговорили питання двосторонньої співпраці, серед яких, надання Польщею допомоги в сфері реформи місцевого самоврядування.

Соколовський додав, що президенти продовжать консультації під час візиту Коморовського до Києва 7 червня, де він візьме участь в інавгурації Порошенка.

Читайте такожКеррі похвалив українців за хоробрість та відданість свободіЗа даними посольства України, Порошенко вчора увечері провів також зустріч з президентом Австрії, сьогодні - з державним секретарем США Джоном Керрі.

На сьогодні також запланована зустріч з президентами США, Франції та Фінляндії.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 3-4 червня бере участь у заходах із відзначення 25 річниці частково вільних виборів до польського парламенту, котрі стали переломним моментом для повалення комуністичного режиму у Польщі та початку демократичних й ринкових реформ в країні.