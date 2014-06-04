Порошенко вважає "фейком" інформацію про призначення в уряд представників "Правого сектора"
19:46, 04 червня 2014Політика
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Переможець президентських виборів Петро Порошенко називає недостовірною інформацію про входження представників "Правого сектора" до cкладу українського уряду.
Порошенко вважає "фейком" інформацію про призначення в уряд представників "Правого сектора / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві, відповідаючи на запитання журналістів.
"Я не маю інформації в цій справі, але думаю, що це фейк", - сказав Порошенко.Читайте такожПорошенко не виключає, що може зустрітися з Путіним у Нормандії
Як повідомлялося, деякі ЗМІ з посиланням на керівника інформаційного центру «Правого сектора» Борислав Береза передавали, що лідер «ПС» Дмитро Ярош може перейти на роботу в уряд України.
«Найближчим часом ви можете чекати прийняття рішення від пана Яроша про заняття однієї з посад у наступному уряді», – сказав Береза.
Про які конкретно посади може йти мова і з ким обговорювалося дане питання не уточнювалося.
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