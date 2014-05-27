Депутат Держдуми РФ: Ярош існує насамперед в уяві російських ЗМІ

Минулі вибори наочно показали, що роль Дмитра Яроша в українській політиці далеко не така, як це намагаються представити в Росії.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"Фейкові візитки «Правого сектора» розповсюджуються по всій Україні, навіть там, де Дмитро Ярош ніколи не був. Його візитки роздають прямо на вулицях, щоб довести, що використовувати їх як доказ "звірств" «Правого сектора» на Донбасі - ідіотизм", - пише депутат.

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"Сумно, що міф про «Правий сектор», який придуманий від початку до кінця і роздутий кремлівськими ЗМІ, є тим підґрунтям, на якому будується зовнішня політика РФ, через нього відбуваються фатальні помилки і гинуть люди", - додає він.

Пономарьов зазначає, що «Правий сектор» не являє собою ні бойової одиниці, ні реальної політичної сили, в ньому перебуває всього 150-200 чоловік на всю країну.

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Депутат вважає, що в Україні є абсолютно реальні проблеми, на які треба впливати Росії, а "ми боротися з вітряними млинами. Ми реагуємо на ті загрози, які самі собі придумали".

"Такий персонаж, як Дмитро Ярош, існує перш за все в уяві російських ЗМІ. Є реальна людина, але її роль в українській політиці далеко не така, як це намагаються представити в Росії. Минулі вибори це наочно показали Ярош, як кандидат в президенти, не зміг навіть повністю укомплектувати склад виборчих комісій. А ми говоримо про бойові дії", - резюмує Пономарьов.