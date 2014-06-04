Путін про можливу зустріч з Порошенком у Франції: я не збираюся ні від кого бігати

У Франції 6 червня пройдуть святкові заходи з нагоди 70-річчя висадки союзників у Нормандії. Про це повідомляє РИА «Новости».

"Президент Олланд був настільки люб'язний, що запросив мене як представника Росії на ці урочисті заходи - трагічні, сумні і водночас урочисті. Я із задоволенням приймаю це запрошення і вдячний президенту за його жест. Але там є й інші гості, я не збираюся ні від кого бігати і буду, звичайно, з усіма спілкуватися", - сказав Путін в інтерв'ю телеканалу«TF1» і радіостанції«Europe 1», відповідаючи на запитання чи буде він говорити з Порошенком.Читайте такожПорошенко не виключає, що може зустрітися з Путіним у Нормандії

Російський лідер назвав неточним цитування журналістом його слів про те, що нібито він працюватиме з Порошенком за умови, якщо той не буде під занадто сильним впливом США.

"Я так не говорив, що він не повинен бути під сильним впливом США. Він може перебувати під впливом кого завгодно. За нього люди проголосували, і це його вибір, як будувати свою політику. Якщо він хоче перебувати під сильним впливом кого б то не було, нехай перебуває", - пояснив Путін.

Як повідомляв УНІАН, зустріч обраного президентом України Петра Порошенка та російського президента Володимира Путіна 6 червня у Нормандії не передбачена, але не виключено, що вона все ж таки може відбутися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Порошенко сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи можлива така зустріч завтра.

“По-перше, я завтра Путіна у Нормандії не побачу. Я завтра побачу Меркель (канцлера ФНГ Ангелу Меркель - УНІАН) у Берліні. Зустрічі в Нормандії відбудуться післязавтра. Буде день, буде їжа”, - сказав Порошенко.

Він нагадав, що у нього у графіку на п'ятницю є низка зустрічей з лідерами європейських та світових держав, і за підсумками цих зустрічей можна буде говорити про подальший розвиток подій.

“Тоді можна буде говорити про подальший розвиток сценарію по відношенню до Росії”, - сказав Порошенко.

“У нас в графіку зустрічі з Путіним не передбачено станом на зараз. Я не виключаю, що вона може відбутися в тому чи іншому форматі, і давайте ми будемо це коментувати тоді, коли буде інформація і будуть підстави”, - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 6 червня здійснить візит до Франції на запрошення французького президента Франсуа Олланда з метою участі у міжнародних заходах з нагоди відзначення 70-ї річниці висадки десанту антигітлерівської коаліції в 1944 році у Нормандії.Читайте такожРосія буде працювати з Порошенком, якщо він перестане називати бандитів "терористами"

Планується, що Порошенко буде присутній разом із главами 18 держав на урочистому обіді від імені президента Франції у замку Бенувіль (Нормандія).

Після цього Порошенко візьме участь в офіційній пам'ятній церемонії, яка буде проведена у розташованому на атлантичному узбережжі місті Уістреам, де 70 років тому пішли в наступ британські морські піхотинці спільно із загоном французів.

На ці заходи до Нормандії запрошено і Путіна.