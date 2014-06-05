У Рубіжному Луганської області вночі було чути вибухи
09:39, 05 червня 2014Політика
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В ніч з 4 на 5 червня, починаючи з 22.00 по 00.30, а потім о 4.00 жителі Рубіжного чули вибухи.
У Рубіжному чули вибухи / io.ua
Деякі були дуже сильними, схожими на підрив мін у районі Краснянки, околиці Рубіжного, повідомляє сайт міста Луганська.
Жителі Рубіжного в соцмережах описували вибухи.
Читайте такожG7 визнала стриманими дії сил АТО на Донбасі і закликала бойовиків роззброїтисяЗа їхніми словами, ракети хвилинами висіли в повітрі, а вогники після вибухів летіли в бік 7-го мікрорайону та ЗОШ №10.
У той же час, координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук повідомив, що ніч у зоні АТО минула без масштабних сутичок з бойовиками.
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