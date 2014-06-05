У Рубіжному Луганської області вночі було чути вибухи

Деякі були дуже сильними, схожими на підрив мін у районі Краснянки, околиці Рубіжного, повідомляє сайт міста Луганська.

Жителі Рубіжного в соцмережах описували вибухи.

Читайте такожG7 визнала стриманими дії сил АТО на Донбасі і закликала бойовиків роззброїтисяЗа їхніми словами, ракети хвилинами висіли в повітрі, а вогники після вибухів летіли в бік 7-го мікрорайону та ЗОШ №10.

У той же час, координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук повідомив, що ніч у зоні АТО минула без масштабних сутичок з бойовиками.