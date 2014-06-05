ЗМІ: У бік Амвросіївки рухаються сотні бойовиків, БТРи та близько 10 КамАЗів

У бік Амвросіївки їдуть кілька сотень бойовиків, кілька БТРів та близько 10 КамАЗів, а також у Сніжне дві годин тому зайшли 5 КамАЗів з чеченцями.

За інформацією "Новости Донбасса" бойовики ДНР рухаються з боку Донецька, Шахтарська та Тореза.

Читайте такожНа Донеччині сили АТО знищили мікроавтобус, з якого бойовики обстрілювали військових

Нагадаємо, сьогодні вранці місцеві жителі повідомляли про те, що біля міста з'явилися українські військові.

З'явилася інформація, що біля см. Новий світ на Старобешівській трасі терористи при пособництві місцевих жителів будують блокпост, зміцнюючи його шлакоблоками.