У Держприкордонслужбі українсько-російський кордон вже називають "лінією фронту"

Помічник голови Державної прикордонної служби України Сергій Астахов заявляє, що за останні два тижні збільшилася кількість спроб терористів прорвати українсько-російський кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

За словами Астахова, незважаючи на наявність ознак того, що російські війська продовжують поступово відходити від українського кордону, в останні два тижні на українсько-російському кордоні збільшилася кількість спроб прорватись через кордон.

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“Фактично, ми його вважаємо зараз лінією фронту, на якій майже щодня відбуваються збройні сутички”, - сказав він.

Як зазначив Астахов, ситуація дуже напружена, при цьому Росія “або робить вигляд, що нічого не відбувається на спільному кордоні, або відверто затягує час для того, щоб нібито розбиратися в ситуації”. Астахов додав, що рішучих дій зі свого боку РФ не вживає.

Крім того, він повідомив, що за минулу добу на українському кордоні після перевірки було оформлено понад 31 тис. громадян та понад 8 тис. транспортних засобів.

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“За добу у в'їзді в Україну відмовлено 149 громадянам Російської Федерації, стосовно яких у прикордонників виникли підозри, що вони можуть вчиняти неправомірні дії в Україні”, - повідомив Астахов.

Також він сказав, що тривають інженерні роботи з облаштування державного кордону, зокрема на східній ділянці задіяно понад 50 членів інженерної групи та понад 90 одиниць спецтехніки.

На запитання щодо того, що нібито трупи бойовиків вивозять до РФ, у тому числі Чечні, і чому прикордонники не перешкоджають цьому, Астахов відповів: “Україна демонструє свою гуманітарну місію, і тих іноземців, які були на нашій території, ми їх просто повертаємо”. “Вони не потрібні для того, щоб удобрювати землю України”, - додав він.