На кордоні з РФ почався бій: прикордонників штурмують на БТР та КамАЗах з кулеметами

За оперативними даними групи "Інформаційний Спротив", на кордоні з РФ в районі пункту пропуску "Маринівка" українські прикордонники ведуть бій.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"З боку Росії прикордонний підрозділ штурмує група терористів (склад: 1 БТР, 4 КамАЗи із встановленими великокаліберними кулеметами НСВ та 4 мікроавтобуси)", - написав він.

Тимчук зазначив, що прикордонниками знищено 1 КамАЗ агресора, який потрапив на територію України.

"З української території з тилу підтяглися більше сотні бойовиків, - повідомив він. - Бій триває".

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, о 15.15 в районі пункту пропуску «Маринівка» прикордонники відстежили накопичення БТР, 4 КамАЗів, обладнаних крупнокаліберними кулеметами «Утес», 3 мікроавтобусів з терористами та 4 легкових автомобілів.

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За 1 кілометр від пункту пропуску колона розвернулася у бойовий порядок, а о 16.05 почалася атака на пункт пропуску.

"Станом на 16.50 підбито один КамАЗ, знищено крупнокаліберний кулемет. Поінформовані все взаємодіючі сили та підрозділи. До пункту пропуску висунувся зведений загін Держприкордонслужби та Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.