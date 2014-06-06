За три місяці була сформована українська армія - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у своїй доповіді в парламенті з нагоди 100 днів роботи уряду.

Прем'єр зазначив, що до економічних проблем додалися видатки, які стосувалися захисту суверенітету України.

“Загалом було прийнято рішення про виділення додаткових коштів у розмірі 6,7 млрд грн на потреби української оборони, Національної гвардії, прикордонної служби і Міністерства внутрішніх справ”, - сказав прем'єр.

Читайте такожАТО на Донбасі заважає бюрократія командування - експерт“Окрім цього, за цей період часу ми безпосередньо профінансували 10,5 млрд грн на потреби національної безпеки і оборони”, - додав Яценюк.

За його словами, влада знає про всі проблеми забезпечення армії, але останні 20 років “єдине, що робилося в Збройних силах, — це продавали те, що ще можна продати”.

Яценюк також наголосив, що за останні три місяці влада сформувала українське військо, Національну гвардію і сили безпеки, які захищають Україну.