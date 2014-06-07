Загинув один член екіпажу збитого над Слов'янськом літака Ан-26 - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожПілотам вдалося залишити борт літака, який бойовики збили над Слов'янськом - Тимчук

"За уточненими даними, на превеликий жаль, вчора не весь екіпаж зміг залишити борт підбитого над Слов'янському Ан-26. Борт залишили 3 члени екіпажу, 1 з них загинув. Щодо інших членів екіпажу, які лишалися на борту дані уточнюються", - написав Тимчук.