Загинув один член екіпажу збитого над Слов'янськом літака Ан-26 - Тимчук
09:46, 07 червня 2014Політика
0 0
Борт залишили 3 члени екіпажу, 1 з них загинув.
Фото: InfoResist
Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожПілотам вдалося залишити борт літака, який бойовики збили над Слов'янськом - Тимчук
"За уточненими даними, на превеликий жаль, вчора не весь екіпаж зміг залишити борт підбитого над Слов'янському Ан-26. Борт залишили 3 члени екіпажу, 1 з них загинув. Щодо інших членів екіпажу, які лишалися на борту дані уточнюються", - написав Тимчук.
Фото: InfoResist
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter