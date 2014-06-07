Порошенко виступає за дострокові місцеві вибори на Донбасі: «Говорити з бандитами ми не будемо»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого звернення до українського народу після інавгурації у Верховній Раді України.

Пропонуючи мирний план врегулювання кризи на Донбасі та широку амністію для тих, хто складе зброю, Порошенко зауважив, що влада переговори з терористами вести не буде.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

“Нам потрібен легітимний партнер по діалогу, говорити з бандитами ми не будемо. Ми готові оголосити дострокові місцеві вибори на Донбасі для формування партнерів по діалогу”, - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко відкинув ідею федералізації: Україна залишиться унітарною державою

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.

Із 15 квітня у Луганській та Донецькій областях проходить антитерористична операція.