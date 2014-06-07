Порошенко виступає за дострокові місцеві вибори на Донбасі: «Говорити з бандитами ми не будемо»
Президент України Петро Порошенко пропонує провести дострокові місцеві вибори на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого звернення до українського народу після інавгурації у Верховній Раді України.
Пропонуючи мирний план врегулювання кризи на Донбасі та широку амністію для тих, хто складе зброю, Порошенко зауважив, що влада переговори з терористами вести не буде.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу
“Нам потрібен легітимний партнер по діалогу, говорити з бандитами ми не будемо. Ми готові оголосити дострокові місцеві вибори на Донбасі для формування партнерів по діалогу”, - сказав Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.
Із 15 квітня у Луганській та Донецькій областях проходить антитерористична операція.