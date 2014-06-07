Під час нападу бойовиків на Павлоградський хімзавод знищено 40 т вибухівки - ГПУ

Під час нападу охоронців складів було обеззброєно та підпалено складські приміщення, в яких знаходилось 40 тон вибухової речовини – амоніт, яка повністю знищена вогнем.

За даним фактом слідчим відділом Амвросіївського РВ ГУ МВСУ в Донецькій області розпочате кримінальне провадження за ст.261 Кримінального кодексу України.

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Амвросіївська прокуратура Донецької області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 261 Кримінального кодексу України (напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення) за фактом нападу на склади вибухових матеріалів ДП НВО «Павлоградський хімзавод».