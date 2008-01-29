ЄС вітає Україну із завершенням переговорів щодо вступу до СОТ
17:37, 29 січня 2008Політика
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Секретаріату СОТ подякували
|Пітер Мендельсон, Григорій Немиря і Юлія Тимошенко
Про це повідомили УНІАН в Представництві Європейської комісії в Україні.
Як нагадали в Представництві, завершення процесу переговорів відбулося після того, як минулого тижня у Лондоні Комісар ЄС Пітер МЕНДЕЛЬСОН і віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ досягли взаємно прийнятне рішення щодо ставок експортного мита.
”Наші експерти невпинно працювали над вирішенням останніх технічних питань, і зараз ми маємо можливість досягти консенсусу в рамках СОТ щодо вступу України на наступному засіданні Генеральної ради 5 лютого 2008 року”, - зазначили в Представництві.
Європейська Комісія також подякувала Секретаріату СОТ за його високопрофесійну роботу за умов обмеженого часу.
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