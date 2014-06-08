У Харкові суд залишив під вартою луганського священика, затриманого за напад на виборчу дільницю
У Харкові суд залишив під вартою настоятеля Святомиколаївського храму протиєрея Луганської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Володимира Марецького, якого 25 травня затримали разом із терористами за збройний напад на виборчу дільницю.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив адвокат Марецького Олександр Шадрін.
За його словами, відповідне рішення Апеляційний суд Харківської області ухвалив у п’ятницю, 6 червня. Марецький брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Таким чином, Марецький залишатиметься під вартою до 27 липня.
Шадрін зазначив, що рішення суду є остаточним та оскарженню не підлягає.Читайте такожПорошенко виступає за дострокові місцеві вибори на Донбасі: «Говорити з бандитами ми не будемо»
Як повідомляв УНІАН, 25 травня Марецького затримали на Луганщині за збройний напад на виборчу дільницю. Його обвинувачують за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
29 травня один з харківських судів обрав міру запобіжного заходу для Марецького у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без визначення розміру застави.