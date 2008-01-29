Зварич порадив Ганні Герман менше ляпати язиком

“Не завжди те, що хочеться – можна. Для проголошення позастрокових виборів парламенту, а тим більше Президента, мають бути виконані певні передумови, визначені Конституцією України. Щонайменше, мають бути достроково припинені повноваження або ВР, або Президента», - так нунсівець Роман Зварич прокоментував офіційному сайту блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” слова Ганни Герман про те, що ПР може ініціювати позачергові вибори ВР та Президента.

«Ситуація з ВР на сьогодні виглядає значно простішою, аніж півтора роки тому. Тоді в результаті тотальної корупції в вищій законодавчій гілці влади, настала парламентська криза: депутати в індивідуальному порядку почали переходити з опозиційних фракцій до тодішньої коаліції. Зараз, аби достроково припинити повноваження ВР, одна з двох фракцій, що входить до правлячої коаліції, мала би прийняти рішення про свій вихід з коаліції. Можу запевнити, що наша фракція не збирається цього робити. Я впевнений, що цього не відбудеться до самого кінця каденції ВР», - наголосив Зварич.

«Дострокове припинення повноважень Президента можливе в одному з чотирьох випадків, передбачених Конституцією. Це – заява Президента про складання повноважень, його передчасна смерть, припинення повноважень у зв`язку із станом здоров`я або в порядку імпічменту. Зрозуміло, що будь-який з цих приводів зараз виключений», - окремо підкреслив політик.

«Моя порада тим, хто говорить про дострокові вибори – менше ляпати язиком, а більше працювати на користь народу й держави. Коли не знаєш, що робити – починаєш говорити казна що. Зараз ця хвороба починає поширюватися у Парламенті», - вважає Зварич.