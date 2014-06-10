ЗМІ: Росія перебазує на аеродром Бельбек в окупованому Криму 20 винищувачів

Двадцять винищувачів Су-27 до кінця 2014 року перебазовані на аеродром Бельбек в окупований Росією Крим, повідомило РИА Новости у вівторок джерело в російському оборонному відомстві.

"До кінця року на озброєнні російської частини ППО на аеродромі в Бельбеку будуть базуватися близько 20 винищувачів Су-27", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, за штурвалами літаків будуть знаходитися російські льотчики.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня президент Росії Володимир Путін підписав договір про входження Криму до складу РФ на основі незаконного "референдуму", проведеного 16 березня самопроголошеною владою АРК та Севастополя.

Українська влада та міжнародна спільнота не визнають підсумків так званого "референдуму".