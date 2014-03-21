Окупанти привезли на аеродром "Бельбек" десять БТРів

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

«Прозвучала звичайна вимога - здати зброю і звільнити територію частини», - відзначає він.

Під час переговорів, пише Тимчук, «представник нашого командування заявив про категоричну відмову особового складу української частини виконувати ультиматум».

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Як повідомляв УНІАН, 27 лютого почалася військова окупація Криму російськими військами – була захоплена Верховна рада АРК.

28 лютого 300 озброєних людей заблокували аеродором «Бельбек». Вони примушували українських військових здатися.

20 березня заступник міністра оборони України Леонід Поляков повідомив, що напередодні була здійснена спроба проникнення на адміністративну територію аеродрому «Бельбек».