Винуватця смертельної аварії з 12 жертвами на Сумщині засудили до 10 років в'язниці

У Сумській області 28-річного водія маршрутки – винуватця аварії на залізничному переїзді «23 кілометр» перегону «Вири-Амбари» Південної залізниці, з вини якого загинули 12 людей, засудили до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, Білопільський районний суд виніс вирок 30 травня.

Згідно із повідомленням, водія засудили за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох людей) Кримінального кодексу України. Йому дали максимальну міру покарання, передбачену санкцією цієї статті.

Читайте такожНа Сумщині потяг врізався у маршрутку: загинуло не менше 12 осіб

«Також водій маршрутки, власниця транспортного засобу, страхова компанія та Південна залізниця мають виплатити постраждалим грошові компенсації, які в сукупності становитимуть 100 тис. грн кожному. Вони мають намір відстоювати свої інтереси в Апеляційному суді – але позиція прокуратури в даному випадку залишатиметься незмінною», – наголошує прес-служба наглядового відомства.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого на залізничному переїзді в Сумській області (Білопільський район, с. Вири) зіткнулись локомотив та маршрутний автобус. Водій маршрутки «Суми – Ганнівка-Вирівська – Суми» проігнорував заборонний сигнал світлофора та звукову сигналізацію і продовжив рух через переїзд, що призвело до фатальних наслідків. Потяг «Харків-Ворожба» протаранив маршрутку. В результаті аварії 12 людей загинули на місці події, ще 6 постраждали, вони були доставлені до лікарні.