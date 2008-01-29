Тимошенко провела зустріч з Генсеком НАТО і відбула до Києва

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завершила дводенний робочий візит до Бельгії і вилетіла до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, останньою в плані візиту Ю.ТИМОШЕНКО була зустріч з Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

Прем’єр-міністр України і Генеральний секретар НАТО домовилися про активізацію співпраці між Україною та Альянсом. Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам в літаку, повертаючись з Брюсселя до Києва.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що під час розмови сторони констатували, що останні 7 місяців співробітництво між Україною та НАТО уповільнилося і на сьогоднішній день треба його активізувати.

“Це була концептуальна зустріч стосовно посилення співпраці, яка втілює в життя позиції інтенсифікованого діалогу”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, розповідаючи про зустріч з Генсекретарем НАТО.