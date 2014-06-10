ЗМІ: З початку року Царьов отримав з українського бюджету чверть мільйона гривень

Про це йдеться у відповіді апарату парламенту на запит директора Аналітичної групи імені Григорія Сковороди Валерія Кучерука, копію якої Кучерук публікує в Facebook, повідомляє Українська Правда.

З неї слідує, що зарплата Царьову виплачувалася з січня по травень включно – попри те, що він останні місяці у Верховній Раді не з’являвся, а підтримував сепаратистів на сході України.

Зарплата народного депутата складає 17 тисяч 425 гривні на місяць (це без надбавок). Крім того, йому щомісячно відшкодовують кошти на виконання депутатських повноважень.

Читайте такожРада дозволила заарештувати ЦарьоваНа оплату праці помічників Царьова протягом січня-травня використано 92 тисячі 399 гривень 77 копійок.

За підрахунками Кучерука, усього на утримання Царьова витрачено 266 тисяч 649 гривен 77 копійок, хоча ця сума може бути більшою чи меншою, бо у відповіді апарату ВР не згадані імовірні надбавки, а, з іншого боку, зарплату Царьову за пропуски могли нарахувати меншу.

За законом апарат ВР не мав права не виплачувати Царьову зарплату та інші кошти.

З іншого боку, наголошує Кучерук, витрачати такі бюджетні кошти на "одного з яскравих представників сепаратизму" недоречно, коли громадяни збирають гроші на бронежилети, тепловізори та інші речі, необхідні солдатам у боротьбі з сепаратистами.

Як відомо, проти Царьова порушено кримінально справу за заклики до повалення конституційного ладу України та замах на її територіальну цілісність. Верховна Рада 3 червня позбавила його депутатської недоторканності.