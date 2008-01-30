Тимошенко негайно обговорить з Ющенком питання, по яких є розбіжності

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує сьогодні, 30 січня, зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і обговорити з ним ряд питань, по яких є розбіжності у уряду і глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам у літаку, повертаючись з Брюсселя до Києва.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО планує обговорити питання щодо приватизації, а також роботи Ощадбанку.

Ю.ТИМОШЕНКО планує поговорити з Президентом під час зустрічі з інвесторами.

«Я думаю, що ми матимемо можливість поговорити і обмінятися думками», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також відзначила, що враховуватиме всі зауваження Президента, його Секретаріату, помічників і радників. «Я намагатимуся робити так, щоб уряд не викликав критики», - сказала прем`єр-міністр.