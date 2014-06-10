Гуманітарну допомогу для Криму розікрали - Аксьонов

Про це заявив призначений Кремлем керівник Криму Сергій Аксьонов, передає сайт КрымИнформ.

"В більшості своїй, на жаль, гуманітарна допомога розкрадена виявилася", - сказав Аксьонов у вівторок.

"Хочу сказати тим товаришам, у яких рука піднімається на гуманітарні вантажі в той період, коли важко республіці, - не те, що вони працювати не будуть, всі вони підуть під суд, а відповідальні чиновники покинуть місце роботи", - заявив він.

За його словами, частина гуманітарних вантажів виявилася у відкритому продажі.

Читайте такожВиведений з Криму флот України частково відновив боєздатність

За уточненнями російської служби BBC, на півострів везли медикаменти, продукти, дизель і техніку. Загальний обсяг гуманітарної допомоги, за підрахунками чиновників, на кінець квітня становив 1800 тонн.

Крім того, в декількох регіонах відбувався збір грошей на допомогу півострову. Скільки всього вдалося зібрати коштів невідомо.

Одержувачами гуманітарної допомоги з Росії виступали нелегітимні "міністерство охорони здоров'я Криму", "міністерство соціальної політики", "міністерство освіти", асоціація медичних працівників та місцеве відділення "Червоного хреста".