Шестеро людей претендують керувати Бердянськом (список)

05:21, 30 січня 2008
Політика
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Їх кількість істотно збільшиться

У Бердянську Запорізької області зареєстровано 6 кандидатів на посаду мера.

Як повідомив УНІАН голова територіальної виборчої комісії Анатолій ГЕРАСИМЕНКО, на засіданні, що відбулося сьогодні, ТВК видала посвідчення кандидатів на посаду мера міста Володимиру ШАПОВАЛОВУ - головному редактору місцевої газети "Наш вибір", пенсіонеру Валерію ПАСЄЧНИКУ, голові громадської організації "Солідарність" Василю БОНДАРЮ, Станіславу СЕЛІВАНОВУ - керівнику партії "Євротурбота" і Олександру БОРОВКОВУ - гендиректору Південно-Західного зернового терміналу.

"Таким чином, число офіційно зареєстрованих кандидатів на посаду мера Бердянська досягло 6 чоловік (з урахуванням раніше зареєстрованого як кандидата підприємця Євгена ШАПОВАЛОВА)", - повідомив А.ГЕРАСИМЕНКО, зазначивши, що вже 1 лютого - в день чергового засідання ТВК - їх число може істотно збільшиться.

"Станом на сьогодні підписні листи видані вже 30 особам, що в установленому порядку заявили про бажання брати участь у виборах на посаду мера Бердянська", - пояснив голова тервиборчкому.

Довідка УНІАН. Виборчий процес з виборів міського голови Бердянська розпочався 16 січня 2008 року. Необхідність таких виборів обумовлена достроковим припиненням повноважень міського голови Валерія БАРАНОВА, який став депутатом Верховної Ради ("Блок Литвина").

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