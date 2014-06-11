Спікер держдуми РФ звинуватив Україну в анексії Криму, але забув про грудневий референдум 1991 року

"Ще в січні 1991 року у Кримській області пройшов референдум, який оскаржував передачу Криму Україні. За це проголосували 93% при явці 81%. По суті, саме тоді 23 роки тому, була здійснена анексія Криму, правда, мирна, але це була дійсно анексія", - сказав Сергій Наришкін, передають РИА Новости.

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Він зазначив, що це, на жаль, стало можливим, в тому числі завдяки безвідповідальності ряду російських політиків.

Зазначимо, що 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі 54% жителів Криму підтримали незалежність України. Однак деякі російські політики та дослідники до цих пір вважають, що цей референдум був проведений незаконно, оскільки на ньому не було чітко поставлено питання про вихід України зі складу СРСР.