Яценюк розповів, у чому сила коаліції і опозиції

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір підняти на сесії парламенту питання про персональне голосування депутатів. Про це А.ЯЦЕНЮК повідомив учора в прямому ефірі Державної телерадіокомпанії «Крим».

«Що відбувалося в парламенті впродовж останніх 16 років: голосують не депутати, голосують картки. Так я хочу розібратися: чи складно сьогодні для українського депутата працювати сім календарних днів в залі упродовж місяця? Я порахував, що пленарні засідання у нас відбуваються таким чином, що, наприклад, у п`ятницю у нас половина дня тільки (йде засідання – УНІАН), таким чином, тільки сім днів потрібно бути в залі і голосувати», - відзначив глава українського парламенту. Більше того, підкреслив А.ЯЦЕНЮК, є пряма конституційна норма: депутати зобов`язані голосувати персонально. «Він (депутат – УНІАН) повинен бути присутнім в залі і ухвалювати чітке і зрозуміле рішення як народний обранець», - сказав глава ВР України.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що обов`язково підніме питання про персональне голосування на сесії парламенту. «Я обов`язково ставитимуть питання на другій сесії відносно персонального голосування», - повідомив український спікер. При цьому він додав, що в персональному голосуванні «сила і коаліції, і опозиції». «Депутати повинні сперечатися, депутати повинні висловлювати свою думку, депутати повинні боротися інтелектуально, а не фізично, як це відбувається сьогодні в українському парламенті», - підкреслив глава ВР України.