Кабмін направить заощаджені на виборах 575 млн грн на потреби армії

Кабінет міністрів України спрямовує 575 мільйонів гривень, зекономлених від проведення виборів президента України в один тур, на фінансування Збройних Сил України і Національної гвардії. Про це на засіданні уряду в середу, 11 червня, повідомив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Глава уряду поінформував, що 10 червня до Кабінету міністрів України звернувся президент України Петро Порошенко з пропозицією щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет»: «У зв'язку з тим, що вибори пройшли в один тур, у нас фактично йде економія використання коштів на проведення виборів Президента України».

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Прем’єр-міністр зазначив, що згідно з остаточними розрахунками Центральної виборчої комісії обсяг зекономлених коштів сягає 575 мільйонів гривень. «Це той обсяг, який ми можемо відправити на армію», - сказав Яценюк.

За його словами, Міністерство фінансів підготувало відповідні зміни до держбюджету.

Яценюк звернувся до уряду ухвалити рішення про перерозподіл коштів, зекономлених від проведення виборів президента України, і направлення їх до резервного фонду, який спрямовується на фінансування Збройних Сил України і Національної гвардії.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Порошенко доручив Кабінету міністрів спрямувати кошти, що були заощаджені завдяки тому, що президентські вибори відбулися в один тур, на забезпечення Збройних Сил України та першочергові потреби військових-учасників антитерористичної операції.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, нехтуючи усіма міжнародними договорами, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

15 квітня в Донецькій та Луганській областях почалася антитерористична операція.