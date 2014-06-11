Українські дипломати закликають світ впроваджувати подальші санкції щодо Росії

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі “Майдану закордонних справ” щодо зустрічі міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини та Росії, що відбулася вчора, 10 червня.

Читайте такожСанкції Європи і США слабкі, Україні потрібно допомогти зброєю – американський політик

Експерти “Майдану закордонних справ” схвально оцінюють міжнародні зусилля щодо встановлення миру у східних областях нашої держави та відновлення її територіальної цілісності проте зазначають, що умовою перемовин має бути припинення підтримки терористам з боку РФ.

“Майдан закордонних справ» впевнений, що ключ до успіху у діях міжнародного співтовариства з підтримки України лежить саме у належній протидії агресору, зокрема шляхом санкцій, а не у його начебто залученні до багатосторонніх миротворчих зусиль”, - зазначено в коментарі.

Дипломати заявляють, що найкраща підтримка міжнародним співтовариством України лежить саме у належній протидії агресору, зокрема шляхом санкцій, а не у його начебто залученні до багатосторонніх миротворчих зусиль.

На думку експертів, заклики Росії щодо готовності сприяти внутрішньоукраїнському діалогу, у світлі наведеного вище, є не лише лицемірними, але й виглядають відвертим знущанням над існуючим міжнародним порядком.

Мотивація Росії є цілком зрозумілою, як нещодавно зазначав «Майдан закордонних справ», Москва сьогодні пропонує Заходу не розпочинати нову «холодну війну», а натомість перегорнути «кримську сторінку» і співпрацювати у питаннях, що становлять взаємний інтерес, зокрема у сфері міжнародної безпеки.

Однак, беззаперечним є те, що саме Росія, анексією Криму та агресивними діями на Сході України, завдала серйозної шкоди безпеці в Європі і у світу у цілому.

*** Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було ініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітету виборців України".