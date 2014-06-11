Терористи звільнили захоплених у полон міліціонерів з Єнакієвого

Цю інформацію пізніше підтвердили в Донецькому УВС, повідомляє Сегодня.

«Так, правоохоронців затримали озброєні люди і відвезли їх в УБОЗ, - розповів прес-секретар міліції Донецької області Ігор Дьомін. - Як пояснили міліціонери, їх затримали для проведення «профілактичної бесіди» - вербували їх на свій бік. На міліціонерів одягнули наручники, чинили психологічний і фізичний вплив. Через дві години їх відпустили».

Читайте такожЗа словами Ігоря Дьоміна, правоохоронці серйозно не постраждали, але один співробітник змушений був звернутися за медичною допомогою. Зараз за фактом викрадення міліціонерів порушено кримінальну справу.

В полоні у сепаратистів досі перебувають шість військовослужбовців, яких захопили 9 червня.

«Наскільки мені відомо, зараз наші хлопці перебувають у полоні в Слов'янську, - сказав офіційний спікер АТО Владислав Селезньов. - В якому вони зараз стані, сказати важко - природно, що з ними немає ніякого зв'язку. Єдине, в чому ми впевнені, - в тому, що вони живі». За словами Селезньова, зараз ведеться робота з їх звільнення. «Ми розробляємо комплекс заходів, щоб звільнити силовиків. Поки що складно прогнозувати подальший розвиток подій».

Нагадаємо, 7 червня, після зустрічі з представниками ОБСЄ, президент України Петро Порошенко заявив, що очікує від військових рішучих кроків зі звільнення заручників, які перебувають у полоні у терористів.