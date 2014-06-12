Le Monde: Путін намагається змусити Україну прийняти пропозицію "Газпрому"

Про це сказано у статті під назвою "Путін намагається змусити Україну прийняти пропозицію "Газпрому"", опублікованій в газеті Le Monde.

У Брюсселі продовжилися переговори між Росією і Україною з питання про газовий борг, який "Нафтогаз" повинен виплатити "Газпрому".

Володимир Путін повідомив, що "з урахуванням знижки $100 на ціну, зазначену в договорі, остаточна сума, яку повинна буде платити Україна, складе $385 за 1 тис. кубометрів газу", такі ж умови Росія пропонувала і до повалення колишнього президента Віктора Януковича в лютому.

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Якщо Україна не прийме цю пропозицію, Росія перейде в "абсолютно іншу стадію" газового партнерства, - заявив президент РФ на засіданні уряду. Його цитували висловлювання російські інформаційні агентства. В першу чергу він запевнив, що Росія веде переговори абсолютно відкрито, прозоро. "Наші українські партнери, мабуть, стурбовані тим, що ми можемо запропонувати знижку, так і з легкістю її скасувати в односторонньому порядку. (...) Ми ніколи не вели себе подібним чином, і завжди поважали взяті на себе зобов'язання".

Володимир Путін також спробував чинити тиск на український уряд. "Згідно з інформацією, яка до нас надходить, питання навіть не в механізмах формування ціни, а в тому, що українським партнерам начебто мало цих знижок, вони претендують на більше. (...) Якщо це так, то, судячи з усього, справа свідомо заводиться в глухий кут. (...) Але якщо пропозиції "Газпрому" будуть відкинуті, Росія перейде в зовсім іншу стадію, хоча ми цього не хочемо".

Крайній термін перенесли на 16 червня

Рано вранці в середу, після нічних переговорів "Газпром" переніс крайній термін для оплати Україною боргу за газ на 16 червня. Переговори триватимуть щодня, поки не буде досягнуто угоди.

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За оцінками "Газпрому", борг України становить $4,5 млрд. У разі непогашення, Росія погрожує перейти на систему передоплати за свої поставки. У результаті цього можуть виникнути проблеми з постачаннями газу в Україну через трубопроводи якої проходить близько 15% російського газу, імпортованого європейськими країнами. "Газпром" вже переносив крайній термін з 3 на 9 червня і з 9 на 10 червня, після того, як Україна заплатила частину боргу в розмірі $786 млн.