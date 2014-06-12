З Маріуполя на Донецьк їдуть 50 бойовиків ДНР - Ляшко
20:51, 12 червня 2014Політика
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З Маріуполя вирвалося 50 бойовиків терористичного угруповання "Донецька народна республіка", які їдуть на Донецьк.
REUTERS
Про це повідомляє лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко у своєму Facebook.
Як пише політик, терористи пересуваються на інкасаторських бронемашинах. Бійці спецпідрозділу "Азов" переслідують терористів.
Ляшко припускає, що буде бій.
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