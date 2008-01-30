Герман лякає Зварича смітником

Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман висловила обурення коментарем Романа Зварича (НУ-НС).

“Із здивуванням прочитала в засобах масової інформації висловлювання народного депутата України від помаранчевої коаліції Романа Зварича. Заскочили і зміст, і форма висловлювання представника демократії. Важко уявити, що вихований на американських принципах свободи, цей політик не розуміє, що демократія передбачає право опозиції вільно висловлювати думки. А також в вільних країнах (а я вважаю, що ми живемо саме в такій державі) влада, як правило, не роздає темників опозиції, і не диктує їй теми для коментарів”, - наголошує Герман.

Регіоналка натякає на “можливі пробіли в освіті” свого опонента: “...я здивована, що пан Зварич дозволив собі у досить не властивій для людини з західним вихованням формі коментувати мою позицію. Хотілося б бути далекою від думки про те, що причиною простяцьких висловлювань на кшталт „чесати язиком” є певні пробіли в освіті професора Зварича. Мені шкода, якщо це так”.

Народний депутат підкреслила: “якщо помаранчева влада буде порушувати права російськомовних громадян України, якщо буде гробити економіку, псувати відносини з сусідами, якщо не виконуватиме обіцянок і не дотримуватиметься принципу „закон – один для всіх”, якщо буде продовжуватися порушення закону, топтання по Конституції, то опозиція разом з українським народом викине помаранчеву владу на смітник історії на передчасних президентських і парламентських виборах”, цитує Герман прес-служба Партії регіонів.