Сирота розказав, до яких пір депутатів тягатимуть за ниточки

Протистояння в парламенті України триватиме і в лютому, а кризу можна зупинити лише змінивши Конституцію України. Про це сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат Михайло СИРОТА (фракція Блоку Литвина).

За його словами, криза триватиме, Верховна Рада України “буде де-юре працювати, буде імітація бурхливої діяльності, але де-факто вона не буде виконувати свої основних завдань”.

М.СИРОТА наголосив, що, внесеними у 2004 році змінами до Конституції України та прийнятим законом про вибори на пропорційній основі до Верховної Ради України за закритими списками, парламент України був перетворений “в маріонетковий театр”. “Більшість депутатів є маріонетками, якими керують кілька ляльководів, тягаючи за ниточки. І хіба можна виправити щось, замінивши чи то ниточки, чи маріонеток, чи ляльководів?” - сказав депутат.

За його словами, причиною кризи в нинішній Верховній Раді України, як і в попередній, є системні збої щодо формування та функціонування парламенту України. Він додав, що змінами до Конституції були внесені положення, які привнесли протистояння між Президентом України і прем’єр-міністром України, протистояння всередині коаліції, між більшістю і меншістю і все це паралізуватиме роботу парламенту, уряду”. “Це замкнене коло, це гордіїв вузол, який не розрубаєш ще одними позачерговими виборами”, - додав він.

М.СИРОТА вважає, що для ліквідації кризи необхідно 300 голосами народних депутатів України вносити зміни до Конституції України, “але на сьогодні необхідної кількості голосів в парламенті немає”. За його словами, сьогодні необхідно всім гілкам влади, більшості і меншості в парламенті України об’єднатися і в “конституційній комісії, створеній Президентом України, напрацювати зміни, які усунуть всі недоречності і будуть підтримані 300 голосами”.