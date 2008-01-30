Мельниченко вважає, що Ющенко став для Пінчука матір’ю Терезою

Колишній охоронець екс-Президента України Леоніда Кучми, майор запасу Микола Мельниченко в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН заявив, що його війна проти «кучмізму» ще не закінчилася. Участь представників родини Кучми у благодійних заходах, зініційованих Президентом, Мельниченко вважає "політичним хабарем": "Мені прикро дивитися на те, як Ющенко збирає бізнесменів – того ж самого Пінчука, – і з ними говорить про те, яким чином допомогти багатодітним сім’ям. Не потрібно його просити допомогти копійками дітям –це не функція Президента! Його функція як гаранта – повернути в бюджет України ті мільярди, які сім’я Кучми вийняла з кишені обездолених, а не бути матір’ю Терезою для Пінчука...".

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