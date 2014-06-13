Бойовики отримали дані в силових структурах, щоб організувати засідку минулої ночі - Тимчук

За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив», нинішні бойові зіткнення українських силовиків з терористами в прикордонних районах поблизу кордону з Росією викликають питання в плані організації та координації дій сил АТО.

Про це написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Зокрема, є серйозні підстави вважати, що засідка, у яку потрапив підрозділ 79-ї окремої високомобільної десантної бригади, була організована на підставі інформації, отриманої терористами з джерел у середовищі українських силовиків", - пише він.

Тимчук підкреслює той факт, що з боку терористів в нападі на українських десантників брали участь снайпери, які демонструють високий рівень професійної підготовки.

"Це гостро ставить питання про наявність у сил АТО потенціалу для проведення ефективних контрснайперських дій", - написав він.

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У той же час, виникли деякі проблеми із застосуванням армійської авіації, що прибула на підмогу десантникам. Що ставить питання про необхідність організації більш тісної взаємодії між підрозділами, які беруть участь в АТО, і забезпечення умов для ефективного застосування авіації.

Також, поданим групи «ІС», місцевими терористами та російськими найманцями проводяться масштабні роботи по створенню та обладнанню опорного пункту в районі залишеного українськими прикордонниками пункту пропуску «Должанський» на кордоні з РФ.

"Тут активно проводяться інженерно-саперні роботи, обладнуються захищені вогневі точки. Оборонний потенціал даного району оборони терористів зростає фактично щогодини", - заявив Тимчук.