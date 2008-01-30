ГПУ має перші результати розслідування бійки між Луценком і Черновецьким

Генеральна прокуратура України офіційно доповіла Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ про перші результати розслідування і вжиті правові заходи реагування на інцидент, який стався після останнього засідання РНБО між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ і Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це повідомив керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА.

За його словами, у документі ГПУ підтверджено факт бійки між двома чиновниками «на ґрунті неприязних стосунків».

Коментуючи відповідь Генпрокуратури, В.БАЛОГА нагадав публічне засудження Президентом В.ЮЩЕНКОМ сутички між двома високими посадовцями, яка дискредитує державу. В.БАЛОГА вказав, що глава держави сподівається на професійне, об’єктивне та неупереджене слідство в цій резонансній справі, яке встановить ступінь вини кожної зі сторін.

«Зі свого боку, Секретаріат триматиме на контролі хід розслідування. У справі, про яку говорить вся країна, закон і суд розставлять усі необхідні акценти», - зазначив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

21 січня Президент В.ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників. Про результати цієї перевірки і відповідне реагування Президент просив повідомити йому впродовж тижня.

25 січня було розповсюджено офіційне повідомлення прокуратури Києва, що за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, в ході якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України. Відповідну постанову видав 24 січня заступник прокурора м. Києва.

Водночас, перебуваючи у Давосі, В.ЮЩЕНКО, коментуючи інформацію щодо порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА, порадив йому оскаржити постанову прокуратури Києва про порушення кримінальної справи за нанесення ним тілесних ушкоджень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що засуджує інцидент між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Водночас Президент вважає, що з цієї ситуації потрібно знайти «спокійний вихід». На його думку, найкраще було б, аби Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і Ю.ЛУЦЕНКО «по-чоловічому поговорили» і знайшли компроміс.

25 січня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що оскаржить постанову про порушення кримінальної справи.