У Ющенка пояснили, чому Тимошенко захищає голову Ощадбанку

Член Наглядової ради ВАТ “Ощадбанк” Андрій ПИШНИЙ сьогодні на брифінгу пояснив, чому Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО дають різні оцінки діяльності правління Ощадбанку.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.ПИШНОГО, Президент оцінює роботу банку системно, грунтуючись на інформації, яку він одержував про діяльність цієї кредитно-фінансової установи впродовж тривалого часу.

«Системний аналіз дає Президентові (підстави) давати ті оцінки, які прозвучали», - сказав А.ПИШНИЙ.

Прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, на його думку, оцінює діяльність Ощадбанку лише в контексті виконання урядового доручення з виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР.

А.ПИШНИЙ сподівається, що Наглядова рада банку, до складу якої входять представники Верховної Ради, Президента і Кабінету Міністрів, знайде спільну мову в оцінці діяльності правління Ощадбанку.

Як відомо, газета «Коммерсант» (від 29 січня) повідомила, що Президент В.ЮЩЕНКО на зустрічі з керівництвом Верховної Ради і Кабінету Міністрів зажадав відправити у відставку голову правління Ощадбанку Анатолія ГУЛЕЯ. Як аргумент В.ЮЩЕНКО послався на результати перевірки Ощадбанку Національним банком України. Зокрема, за інформацією газети, НБУ виявив "численні порушення", про які не міг не знати А.ГУЛЕЙ.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уважно спостерігала за кожним днем роботи А.ГУЛЕЯ, і його діяльність на посаді керівника Ощадбанку жодних нарікань у неї не викликала. Прем`єр повідомила, що має намір при особистій зустрічі з Президентом надати йому об`єктивну інформацію в плані організації роботи Ощадбанку і висловила впевненість, що він змінить свою думку.

Довідка УНІАН. До наглядової ради Ощадбанку входить 15 членів, яких рівними квотами, по п`ять осіб, призначають Президент, уряд і Верховна Рада.

А.ГУЛЕЙ наприкінці березня 2007 року став головою правління ВАТ «Ощадбанк».