Ющенко призначив нового Постпреда у Криму

Текст указу - на офіційному сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 65/2008 призначив Леоніда ЖУНЬКА Постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим. Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Довідка УНІАН. Л.ЖУНЬКО, 1951 року народження, працював головою Севастопольської міської державної адміністрації з травня 1999 року по лютий 2005 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter