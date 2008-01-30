Ющенко призначив нового Постпреда у Криму
13:07, 30 січня 2008Політика
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Текст указу - на офіційному сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 65/2008 призначив Леоніда ЖУНЬКА Постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим.
Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Довідка УНІАН. Л.ЖУНЬКО, 1951 року народження, працював головою Севастопольської міської державної адміністрації з травня 1999 року по лютий 2005 року.
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