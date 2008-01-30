Семенюк прогнозує, що на неї повісять усіх собак

Голова Фонду Державного майна України Валентина СЕМЕНЮК запевняє, що не тримається за свою посаду.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу “1+1”.

“Я за посаду не держусь, так само, як я на неї і не просилась. Я виконувала місію ту, яку делегував мені парламент”, - сказала В.СЕМЕНЮК.

Вона наголосила, що перед своєю можливою відставкою хотіла б, аби їй надали право прозвітувати перед парламентом про роботу ФДМУ. “Якщо мені не дати право прозвітуватися, то всіх собак повісять на СЕМЕНЮК”, - наголосила вона.

Коментуючи можливість призначення на посаду голови ФІДМУ Андрія ПОРТНОВА, В.СЕМЕНЮК зазначила, що кого б не призначали керівником фонду, це все одно буде кандидатура від БЮТ, і тому “там не буде приватизації, а буде перерозподіл власності”.

Голова ФДМУ також наголосила, що після проведення парламентських виборів жодного разу не спілкувалася з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і не отримувала від нього жодних доручень щодо створення протистояння розпорядженням нинішнього Кабміну. “Від часу закінчення виборчої кампанії я ні разу не була на Банковій, і запрошення ніяких не було, і навіть перемовин по телефону ніяких… Я можу бути в стаді, але не під сідлом. Мене ніхто не осідлав, і мене ніхто ніколи в таких ситуаціях не використовував, бо я в чужі ігрища не граю”, - додала вона.