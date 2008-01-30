Люди Януковича обурились, що їх не пустили на засідання Кабміну

Прес-служба Кабінету міністрів України заборонила представникам прес-служби Опозиційного уряду бути присутніми на засіданні уряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Опозиційного уряду.

“Ми розцінюємо подібну практику як безпрецедентне порушення принципів прозорості роботи влади, відкритості діяльності уряду, права опозиції на вільний доступ до інформації про рішення Кабінету Міністрів України”, - йдеться в зверненні та зазначається, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА не провів жодного закритого для преси засідання і не відмовив жодному журналісту в доступі на засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання уряду відбувалося без участі представників ЗМІ.